Юкка Ялонен: Сборная Финляндии очень сильна ментально и физически Финны вновь стали чемпионами мира в Словакии, победив в финале Канаду.

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен назвал факторы, которые позволили его команде выиграть чемпионат мира в Словакии.

В воскресенье в финальном матче турнира Финляндия нанесла поражение Канаде (3:1) и в третий в раз в истории стала чемпионом мира. Причем свой предыдущий титул финская сборная завоевала под руководством Ялонена также в Словакии в 2011 году.

«Братислава – это счастливое место для сборной Финляндии и для меня как для тренера, – приводит «Р-Спорт» слова Ялонена. – Мы добились большой победы как команда и страна. Вместе со всей подготовкой мы шли вместе семь недель, мы очень сильны ментально и физически».

Напомним, в субботу в полуфинале Финляндия нанесла поражение России (1:0), которая в итоге стала бронзовым призером.