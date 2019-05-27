Владимир Тарасенко: Теперь мне даже нравится уделять больше внимания обороне - Советский спорт
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27 мая 2019 11:10ХоккейЛипкин Антон

Владимир Тарасенко: Теперь мне даже нравится уделять больше внимания обороне

В ночь с понедельника на вторник «Сент-Луис» начинает финальную серию Кубка Стэнли с «Бостоном».

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перед началом финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» рассказал о том, как изменилась его игра в нынешнем сезоне.

«Изменилась командная игра, поэтому изменилась и моя, – приводит слова 27-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Тебе не всегда дают много бросать или выезжать на свободное пространство, поэтому голевые шансы приходится создавать самому себе. А чтобы это делать, надо активно отбирать шайбу.

Я вообще всегда старался играть хорошо в обороне. Но начало сезона получилось не очень результативным, поэтому пришлось заниматься этим. А потом уже привык. И сейчас мне даже нравится так играть».

В нынешнем сезоне Тарасенко набрал 68 (33+35) очков в 76 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+8» и 22 минутах штрафа. В 19 матчах плей-офф на его счету 13 (8+5) очков при показателе полезности «–5» и четырех минутах штрафа.

Финальная серия стартует в ночь с понедельника на вторник в Бостоне.

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