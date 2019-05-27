Иван Барбашев: Нравится, что Беруби может «дать по щам» любому игроку «Сент-Луис» под руководством канадца вышел в финал Кубка Стэнли.

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев перед началом финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» высказался о главном тренере команды Крэйге Беруби.

«Знаете, что мне в нем особенно нравится? Он может «дать по щам» любому игроку в этой команде, – приводит слова 23-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Неважно кто ты – Джей Баумистер, Вова Тарасенко – он может на любого накричать и сказать, что нужно делать. Не многие тренеры так поступают, если честно.

Но и хорошие слова он тоже всегда находит. После того гола, который «Шаркс» нам забили после паса рукой (в овертайме третьего матча финала Запада), Беруби сразу же сказал нам: «Забудьте! Используйте это как топливо для следующей игры».

Отметим, что под руководством 53-летнего канадца Барбашев начал играть в сезоне-2016/2017 в фарм-клубе «Сент-Луиса» в АХЛ – «Чикаго Вулвз».

Летом 2017 года Беруби вошел в тренерский штаб «музыкантов», а 20 ноября прошлого года возглавил команду.

Напомним, первый матч финальной серии между «Бостоном» и «Сент-Луисом» пройдет в ночь с понедельника на вторник на площадке «медведей».