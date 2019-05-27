Владимир Тарасенко: Этот сезон научил, что даже при плохом начале работа все исправит «Сент-Луис» сыграет с «Бостоном» в финале Кубка Стэнли.

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко перед финальной серией Кубка Стэнли с «Бостоном» высказался о том, через что прошла команда в нынешнем сезоне.

«Путь сюда был точно самым тяжелым, – приводит слова 27-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Кубок Стэнли – один тяжелейших призов в спорте. Чтобы даже попасть в финал, надо приложить очень много усилий и проделать много работы.

Вообще этот сезон научил тому, что даже при плохом начале работа может все исправить и позволить добиться успеха. Главное – верить в себя и партнеров, тогда можно попасть в финал, даже занимая последнее место в январе».

Напомним, финальная серия стартует в ночь с понедельника на вторник в Бостоне.

В январе «Сент-Луис» шел на последнем месте в НХЛ, после чего смог исправить ситуацию и закончить регулярный чемпионат на третьем месте в Центральном дивизионе.

В плей-офф «музыканты» поочередно выбили из борьбы «Виннипег» (4-2), «Даллас» (4-3) и «Сан-Хосе» (4-2).