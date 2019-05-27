Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон

Нападающий Данис Зарипов продолжит выступать в «Ак Барсе». Хоккеист подписал соглашение на один сезон с казанской командой.
В минувшем сезоне 38-летний форвард провел 42 матча за «Ак Барс», в которых набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф Зарипов сделал две результативные передачи в трех играх.
Следующий сезон станет для Зарипова 15-м в составе «Ак Барса». Вместе с клубом из Казани он трижды завоевывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда.
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