Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон - Советский спорт
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27 мая 2019 14:59ХоккейСметанникова Дарья

Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Нападающий Данис Зарипов продолжит выступать в «Ак Барсе». Хоккеист подписал соглашение на один сезон с казанской командой.

В минувшем сезоне 38-летний форвард провел 42 матча за «Ак Барс», в которых набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф Зарипов сделал две результативные передачи в трех играх.

Следующий сезон станет для Зарипова 15-м в составе «Ак Барса». Вместе с клубом из Казани он трижды завоевывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда.

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