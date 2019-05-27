Зарипов – о новом контракте с «Ак Барсом»: Чем больше выигрываешь, тем больше хочется

Зарипов рассказал о цели в казанском клубе после подписания нового соглашения. Следующий сезон станет для 38-летнего форварда 15-м в составе «Ак Барса».
«Очень рад, что Татарстан и «Ак Барс» в очередной раз выразили мне доверие. Я буду делать всё возможное, чтобы следующий сезон получился не таким, как предыдущий. На мой взгляд, команда сейчас подобралась боевая, неплохая. Многие ребята еще не выигрывали в своей карьере и «горят» идеей о победах. У меня есть силы: я не раз говорил о том, что чем больше выигрываешь, тем больше хочется. Мы будем работать весь сезон, чтобы вернуть Кубок в Казань», - приводит слова Зарипова пресс-служба клуба.
В минувшем сезоне нападающий провел 42 матча за «Ак Барс», в которых набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф Зарипов сделал две результативные передачи в трех играх. Вместе с клубом из Казани он трижды завоевывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). В прошлом сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда.
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