Финский журналист съел свою статью после победы сборной на ЧМХ Журналист в буквальном смысле взял свои слова назад.

Журналист Филип Саксен съел газетный лист, на котором была напечатана статья с критикой сборной Финляндии по хоккею перед чемпионатом мира 2019 года.

В итоге финны стали победителями турнира.

– Я писал, что нынешняя сборная Финляндии – одна из худших команд в истории чемпионатов мира. Я никогда так не ошибался. Я извиняюсь и беру свои слова назад, – написал журналист в своем твиттере.

26 мая финны в третий раз стали чемпионами мира. До этого они побеждали в 1995 и 2011 годах.