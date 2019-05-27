Финский журналист съел свою статью после победы сборной на ЧМХ

Журналист Филип Саксен съел газетный лист, на котором была напечатана статья с критикой сборной Финляндии по хоккею перед чемпионатом мира 2019 года.
В итоге финны стали победителями турнира.
– Я писал, что нынешняя сборная Финляндии – одна из худших команд в истории чемпионатов мира. Я никогда так не ошибался. Я извиняюсь и беру свои слова назад, – написал журналист в своем твиттере.
26 мая финны в третий раз стали чемпионами мира. До этого они побеждали в 1995 и 2011 годах.
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