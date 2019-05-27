«Слован» отказался от участия в КХЛ на следующий сезон «Слован» не будет продолжать выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), поскольку не смог найти нового инвестора.

Как сообщает Hokej.sk со ссылкой на члена совета директоров «Слована» Юрая Широки-младшего, клуб вернется в словацкую экстралигу, в которой он выиграл свой 8-й титул в сезоне 2011/2012, прежде чем заявиться в КХЛ.

«Мы подадим заявку. Мы не нашли инвестора для продолжения работы в КХЛ и уже сообщили об этом руководству лиги», - рассказал Юрай Широки-младший.

Напомним, что «Слован» выступал в КХЛ с сезона-2012/2013. За семь сезонов в лиге команда дважды выходила в плей-офф, но оба раза вылетала в первом раунде. В минувшем регулярном чемпионате «Слован», набрав 33 очка в 62 встречах, занял последнее место в Западной конференции.

Добавим, что в мае КХЛ сообщила, что составляет два возможных календаря на следующий сезон: один с участием «Слована», другой – без клуба из Словакии.