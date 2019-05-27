Сегодня ночью стартует финальная серия Кубка Стэнли (расписание матчей)

В финале Кубка Стэнли-2019 сыграют «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз».
Первый матч серии состоится в ночь на 28 мая в Бостоне.
Расписание финальной серии Кубка Стэнли:
28.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск
30.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск
02.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск
04.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск
Если потребуются:
07.06. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск
10.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск
13.06. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск
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