Сегодня ночью стартует финальная серия Кубка Стэнли (расписание матчей) - Советский спорт
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27 мая 2019 23:33Хоккей

Сегодня ночью стартует финальная серия Кубка Стэнли (расписание матчей)

Напомним, что серия длится до четырех побед одной из команд.

В финале Кубка Стэнли-2019 сыграют «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз».

Первый матч серии состоится в ночь на 28 мая в Бостоне.

Расписание финальной серии Кубка Стэнли:

28.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск
30.05. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск
02.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск
04.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск

Если потребуются:

07.06. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск
10.06. «Сент-Луис» – «Бостон» – 3:00 мск
13.06. «Бостон» – «Сент-Луис» – 3:00 мск

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