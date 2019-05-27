Источник: Ковальчук в СКА зарабатывал 25 миллионов в месяц 25 747 508 рублей в месяц или 600 рублей в минуту.

В интернет утекла справка о доходах нападающего Илья Ковальчук во время его выступлений за СКА.

«Ежемесячный оклад И. В. Ковальчука составляет 25 747 508 рублей», — говорится в справке, подписанной генеральным директором СКА и главным бухгалтером клуба и датированной апрелем 2018 года.

«Источник картинки нам непонятен, мало ли что там в интернете гуляет. Илья Ковальчук уже год не игрок команды. Откуда взяты такие данные, нам неясно», — сообщил пресс-секретарь СКА Антон Третьяков в интервью URA.RU.

С лета 2018 года Ковальчук выступает за «Лос-Анджелес Кингз». Его зарплата в калифорнийском клубе – 6,5 миллионов долларов в год.