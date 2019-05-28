«Вашингтон» прокомментировал видео с Кузнецовым Контракт Кузнецова с «Кэпиталз» заключен до конца сезона-2024/25

Пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что клуб начал внутреннее расследование скандала с участием Евгения Кузнецова. Ранее в соцсетях появилось видео из гостиничного номера хоккеиста, где перед ним лежит неизвестный порошок белого цвета.

– Мы знаем о видео с Евгением Кузнецовым, которое появилось в соцсетях. Сейчас мы собираем факты и в ближайшее время не будем комментировать эту ситуацию, – цитирует слова источника журналистка Изабель Хуршудян.

Кузнецов в нынешнем сезоне НХЛ набрал 72 (21+51) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и шесть (1+5) баллов в семи встречах Кубка Стэнли.

Его контракт с «Кэпиталз» заключен до конца сезона-2024/25. Зарплата хоккеиста – 7,8 млн долларов в год.