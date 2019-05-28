Вице-комиссар НХЛ: Не собираюсь обвинять Кузнецова в чем бы то ни было Форвард «Вашингтона» был запечатлен на видео рядом с белым порошком.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о ситуации с видео, на котором форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов запечатлен с белым порошком.

«Я сомневаюсь, что здесь стоит использовать слово расследование, – приводит ESPN слова Дэйли. – Это довольно неоднозначное слово. Очевидно, что нам нужно понять факты и обстоятельства. Я бы не стал называть это формальным расследованием.

У меня много вопросов по этой ситуации. Очевидно, что он признал, что находился в комнате с тем, чем бы это ни было. Но я не знаю, что это может быть, а он утверждает, что никогда этого не употреблял. Так что на этом основании я не собираюсь обвинять его в чем бы то ни было».

Напомним, накануне было распространено видео, на котором 27-летний форвард сидит в комнате, в которой спит девушка, а рядом на столе лежит белый порошок.

Кузнецов выступает в НХЛ с 2014 года. В прошлом сезоне вместе с «Вашингтоном» он стал обладателем Кубка Стэнли.