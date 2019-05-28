Владимир Тарасенко: Приятно забивать в финале Кубка Стэнли, но это не особо помогло

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал первый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:4).
«В какие-то моменты нам надо было играть проще, забрасывать шайбу в зону, – приводит слова 27-летнего форварда официальный сайт лиги. – Может быть, не всегда забрасывать, но когда мы сегодня это делали и шли в отбор, это давало результат
Конечно, приятно забивать в финале Кубка Стэнли, хотя сегодня нам это не особо помогло. Надо делать больше, выжимать больше, находить моменты».
Напомним, Тарасенко забил второй гол «Сент-Луиса», сделав в начале второго периода счет 2:0 в пользу «музыкантов», однако после этого «Бостон» сначала сравнял счет до перерыва, а в третьем периоде забросил еще две шайбы.
Тарасенко продлил свою результативную серию в плей-офф до семи матчей, что является третьим результатом в истории клуба. Всего у форварда 14 (9+5) очков в 20 матчах.
Второй матч серии пройдет 29 мая также в Бостоне.
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