Стал известен состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Определен состав групп чемпионата мира 2020 года. В этом году первенство мира пройдет в двух швейцарских городах – Лозанне и Цюрихе.

Сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

В группе А встретятся сборные Канады, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Напомним, что чемпионат мира в 2019 году прошел в словацких городах Братиславе и Кошице. Победителем стала сборная Финляндии, которая в финале одолела Канаду. Сборная России заняла третье место.