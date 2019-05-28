Стал известен состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года - Советский спорт
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28 мая 2019 12:18ХоккейСметанникова Дарья

Стал известен состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

Определен состав групп чемпионата мира 2020 года. В этом году первенство мира пройдет в двух швейцарских городах – Лозанне и Цюрихе.

Сборная России сыграет в группе В с командами Финляндии, Швейцарии, США, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

В группе А встретятся сборные Канады, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

Напомним, что чемпионат мира в 2019 году прошел в словацких городах Братиславе и Кошице. Победителем стала сборная Финляндии, которая в финале одолела Канаду. Сборная России заняла третье место.

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