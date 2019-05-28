«Барыс» подписал форварда «Филадельфии»

«Барыс» на официальном сайте клуба объявил о переходе форварда Корбана Найта. 28-летний канадец подписал контракт, рассчитанный на один год.
Предыдущие три сезона Найт провел в системе «Филадельфии», за которую сыграл только в завершившемся регулярном чемпионате и в 23 матчах набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «–5». Также на его счету 10 (4+6) очков в восьми матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Лихай Вэлли Фантомс».
Найт был выбран «Флоридой» в пятом раунде драфта 2009 года под общим 135-м номером. В НХЛ он дебютировал в сезоне-2013/2014, когда провел семь матчей за «Калгари». В январе 2015 года он снова оказался в системе «Флориды» и сыграл за «пантер» в 20 матчах в сезоне-2015/2016, в которых набрал 7 (2+5) очков.
Большую же часть карьеры Найт провел в АХЛ, в которой в 299 матчах у него 179 (67+112) очков.
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