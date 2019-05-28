Типпет станет новым главным тренером «Эдмонтона»

Канадский клуб уже анонсировал пресс-конференцию, на которой будет представлен новый главный тренер.
В данный момент Дэйв Типпет занимает пост советника в новом клубе НХЛ из Сиэтла, который должен дебютировать в лиге в 2020 году.
Ранее в НХЛ Типпет тренировал «Даллас» и «Аризону».
В прошедшем сезоне «Эдмонтон» под руководством Кена Хичкока не смог попасть в плей-офф.
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