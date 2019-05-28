«Сибирь» переведена в дивизион Харламова - Советский спорт
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28 мая 2019 18:42ХоккейСпирин Дмитрий

«Сибирь» переведена в дивизион Харламова

«Сибирь» переведена из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова в рамках КХЛ.

Об этом сообщает Sport24.ru.

Такое решение было принято на совещании генеральных менеджеров клубов КХЛ.

Новосибирский клуб заменит ранее переведенное в Западную конференцию нижегородское «Торпедо».

Последние три сезона «Сибирь» не могла пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина по итогам регулярного чемпионата.

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