Владимир Тарасенко: «Сент-Луис» выбрался со дна благодаря командным интересам

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал об успехе команды, которая вышла в финал Кубка Стэнли.
«В ходе сезона все в нашем коллективе стали думать не об индивидуальных достижениях, а о командных интересах, что позволило выбраться со дна таблицы. Зимой в регулярном чемпионате у нас была серия из 11 побед подряд. После нее все поняли, что если мы будем сплоченным коллективом, то есть шансы обыграть любую команду. Ребята сплотились — это дало результат», - цитирует Тарасенко «Известия».
Тарасенко продлил свою результативную серию в плей-офф до семи матчей, что является третьим результатом в истории клуба. Всего у форварда 14 (9+5) очков в 20 матчах.
Второй матч серии пройдет 29 мая также в Бостоне.
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