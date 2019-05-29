Овечкин начнет тай-брейк финала московского этапа FIDE - Советский спорт
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29 мая 2019 13:57ХоккейЛипкин Антон

Овечкин начнет тай-брейк финала московского этапа FIDE

За победу в турнире борются Грищук и Непомнящий.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделает первый ход на тай-брейке финального матча московского этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Первые две партии между Александром Грищуком и Яном Непомнящим завершились вничью. В среду гроссмейстеры определят победителя турнира на тай-брейке.

По итогам четырех этапов Гран-при два лучших шахматиста получат право на участие в турнире претендентов.

Напомним, на прошлой неделе в составе сборной России Овечкин стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

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