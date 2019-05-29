Александр Медведев: Уверен, место «Слована» скоро будет занято новым клубом «Слован» вернулся в словацкую лигу.

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался о том, что «Слован» покинул лигу и вернулся в чемпионат Словакии.

«Не соглашусь с теми, кто говорит, что для словацкого хоккея ничего не изменится, – приводит слова Медведева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Это не так. КХЛ потеряла своеобразную команду. На одного международного участника у нас стало меньше. Но я уверен, что это место будет скоро занято новым клубом».

Напомним, на этой неделе стало известно, что «Слован» не договорился с инвестором, который бы обеспечил клубу участие в КХЛ.

«Слован» провел в КХЛ шесть сезонов, в двух из которых (2012/2013 и 2015/2016) выходил в плей-офф.