Александр Медведев: Уверен, место «Слована» скоро будет занято новым клубом

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался о том, что «Слован» покинул лигу и вернулся в чемпионат Словакии.
«Не соглашусь с теми, кто говорит, что для словацкого хоккея ничего не изменится, – приводит слова Медведева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Это не так. КХЛ потеряла своеобразную команду. На одного международного участника у нас стало меньше. Но я уверен, что это место будет скоро занято новым клубом».
Напомним, на этой неделе стало известно, что «Слован» не договорился с инвестором, который бы обеспечил клубу участие в КХЛ.
«Слован» провел в КХЛ шесть сезонов, в двух из которых (2012/2013 и 2015/2016) выходил в плей-офф.
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