Крэйг Беруби: Тарасенко вдохновляет «Сент-Луис»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби после первого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (2:4) высказался об игре форварда Владимира Тарасенко.
«Рабочая этика Владди в плей-офф, как было и по ходу регулярного сезона, находится на высочайшем уровне, – приводи слова Беруби официальный сайт лиги. – Он стал более универсальным игроком, стал больше работать без шайбы, прибавил в катании и прессинге. И ребята из этого черпают энергию.
Они смотрят, как он работает, в какой силовой хоккей играет, на другие небольшие детали. И это вдохновляет всю команду».
Напомним, в первом матче финала Тарасенко забил один из голов «Сент-Луиса» и продлил свою результативную серию до семи матчей. Всего у форварда 14 (9+5) очков в 20 матчах нынешнего плей-офф.
Вторая игра финала пройдет в ночь на четверг также в Бостоне.
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