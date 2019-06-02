Райан О'Райли: Болельщики «Сент-Луиса», бесспорно, заслуживали большего, чем 2:7 Центрфорвард «Сент-Луиса» Райан О'Райли считает, что команда слишком сильно желала порадовать публику, что стало одной из причин крупного поражения «Бостону».

- Пропустив первый гол, мы тут же захотели отыграться и в защите стали появляться свободные зоны. Возможно, стоило быть более терпеливыми. Наши болельщики, бесспорно, заслуживали большего, чем 2:7. Но они были с нами все это время и, я не сомневаюсь, будут с нами в четвертой игре, - приводит слова О'Райли официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в третьем матче финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» крупно проиграл на своем льду «Бостону» (2:7).

Счет в финальной серии до четырех побед после этой встречи стал 2-1 в пользу «Бостона».