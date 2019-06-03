Давид Пастрняк: Маршанд – MVP-плохиш, играй он за соперника, я бы его ненавидел - Советский спорт
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03 июня 2019 11:04ХоккейЛипкин Антон

Давид Пастрняк: Маршанд – MVP-плохиш, играй он за соперника, я бы его ненавидел

«Бостон» ведет в финальной серии Кубка Стэнли c «Сент-Луисом».

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк высказался о стиле игры своего партнера по команде Брэда Маршанда.

«Для меня он MVP, – приводит слова 23-летнего чеха официальный сайт лиги. – Такой MVP-плохиш. Играй он за соперника, я бы его наверняка ненавидел. Но нам повезло иметь его в своей команде».

В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету 31-летнего канадца 20 (8+12) очков в 20 матчах при показателе полезности «+3» и 20 минутах штрафа. В регулярном чемпионате Маршанд набрал 100 (36+64) очков в 79 матчах, добился показателя полезности «+15» и заработал 96 минут штрафа.

После трех матчей финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» «Бостон» ведет со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет в ночь на 4 июня на площадке «музыкантов».

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