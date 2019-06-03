Владимир Тарасенко: Счет в финале 1-2, о каких прижатых спинах вы говорите? «Сент-Луис» крупно проиграл первый домашний матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном».

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не считает, что его команда находится прижатой к стенке в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном».

В ночь с субботы на воскресенье «музыканты» потерпели крупное поражение в первом домашнем матче (2:7), после чего «медведи» повели в серии со счетом 2-1.

«Счет в серии 1-2, о каких прижатых спинах вы говорите, – приводит слова 27-летнего российского нападающего официальный сайт лиги. – Просто нужно играть лучше, вот и все, что имеет значение сейчас».

Отметим, что в третьей игре финала Тарасенко прервал свою результативную серию в плей-офф на отметке в восемь матчей.

Четвертая игра пройдет в ночь на 4 июня также в Сент-Луисе.