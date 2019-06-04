Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» во второй раз сравнять счет в финале с «Бостоном»

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» (4:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Первой звездой матча был признан форвард «музыкантов» Райан О'Райлли, оформивший дубль. 28-летний канадец открыл счет на 43-й секунде игры, а в середине третьего периода забросил победную шайбу.

Второй гол «Сент-Луиса» в этом матче на счету нападающего Владимира Тарасенко. Теперь у 27-летнего российского форварда 16 (11+5) очков в нынешнем плей-офф. Кроме того, Тарасенко стал лучшим среди всех игроков по количеству нанесенных бросков (6).

«Сент-Луис» во второй раз сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь с 6 на 7 июня в Бостоне.

НХЛ

Плей-офф

Финал

4-й матч

«Сент-Луис» – «Бостон» – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: О'Райлли, 1, 51. Тарасенко, 16. Шенн, 59 – Койл, 14. Карло, 35 (мен).

Счет в серии: 2-2 (2:4, 3:2, 2:7, 4:2).