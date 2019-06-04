Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» во второй раз сравнять счет в финале с «Бостоном» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1ПМЭФ-2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 июня 2019 06:11ХоккейЛипкин Антон

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» во второй раз сравнять счет в финале с «Бостоном»

«Сент-Луис» победил во втором домашнем матче финальной серии Кубка Стэнли.

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» (4:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Первой звездой матча был признан форвард «музыкантов» Райан О'Райлли, оформивший дубль. 28-летний канадец открыл счет на 43-й секунде игры, а в середине третьего периода забросил победную шайбу.

Второй гол «Сент-Луиса» в этом матче на счету нападающего Владимира Тарасенко. Теперь у 27-летнего российского форварда 16 (11+5) очков в нынешнем плей-офф. Кроме того, Тарасенко стал лучшим среди всех игроков по количеству нанесенных бросков (6).

«Сент-Луис» во второй раз сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет в ночь с 6 на 7 июня в Бостоне.

НХЛ
Плей-офф
Финал
4-й матч

«Сент-Луис» – «Бостон» – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: О'Райлли, 1, 51. Тарасенко, 16. Шенн, 59 – Койл, 14. Карло, 35 (мен).

Счет в серии: 2-2 (2:4, 3:2, 2:7, 4:2).

03/06 20:14Футбол
Игорь Осинькин: Матч со сборной России наши ребята будут вспоминать всю жизньПосле контрольного матча сборной России с «Чертаново» своими впечатлениями поделились главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин, полузащитник команды Максим Витюгов, а также нападающий Владислав Сарвели.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
02/06 07:00Хоккей
«Сент-Луис» получил семь шайб. «Бостон» был безжалостен в большинстве«Мишки» на одну победу ближе к Кубку Стэнли.
03/06 18:21Хоккей
«Магнитка» разорвала рынок, а «Локомотив» поменял легионеров. Топ-трансферов КХЛПереходы Ландера, Локтионова и Да Косты – лучшие трансферы первого месяца межсезонья КХЛ.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
28/05 13:30ММА
Как в UFC попытались (и не смогли) выжить без шоу, крови, оскорбленийПравда ли, что спорт на взаимоуважении приносил лишь убытки?
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
03/06 19:33Футбол
Роман Зобнин: Как освоился на поле с Бариновым? Он выжигал, я наблюдалПолузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал о контрольном матче с «Чертаново», который сегодня прошел в Новогорске.
28/05 21:30Теннис
Парад первых ракеток. Хачанов и Касаткина уверенно пробились во второй кругОбе первые ракетки России – у мужчин и у женщин – с победы стартовали на «Ролан Гарросе».
03/06 19:41Футбол
Дмитрий Баринов: Сейчас у меня не лучшие физические кондицииПосле товарищеского матча с «Чертаново», который сборная России провела в рамках подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, его итоги подвели полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Резиуан Мирзов.
03/06 09:30Футбол
«Ваню волнуют только деньги». Интервью-триллер Катерины НовосельцевойНа днях гостем редакции «Советского спорта» стала супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева – Катерина Кейру. Больше двух часов она рассказывала, а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие деньги на чужие счета и болел против сборной России на домашнем ЧМ.
01/06 17:58ММА
Сергей Хандожко: Попав в UFC, я понял, что это другой уровеньРоссийский боец смешанного стиля дал интервью накануне своего дебюта в сильнейшей лиге мира.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
01/06 09:09ММА
Дебют Хандожко в UFC и битва Ян — Ривера в Чикаго. Главные бои июня в ММАРоссиянин Сергей Хандожко дебютирует в UFC, Петр Ян проведет очередной поединок на пути к титульному поединку, а Валентина Шевченко будет защищать пояс в схватке против Джессики Ай. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках июня в смешанных единоборствах.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
30/05 13:00Хоккей
Россия посмотрела четвертьфинал ЧМ с американцами – и уехала на дачуОпубликованы телерейтинги за прошлую неделю. Новый рекорд спортивного года установил матч чемпионата мира Россия – США.
30/05 22:00Теннис
Втроем – в третий круг. Хачанов, Блинкова и Александрова вышли в 1/16 финалаВ пятый день Открытого чемпионата Франции на корты Парижа вышло четверо россиян. И трое добились побед.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
03/06 14:00Футбол
Сборная готовится к Евро, чем обидели Мхитаряна и все итоги РПЛ. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 4 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
03/06 17:01Хоккей
«Главное – захватить внимание болельщика». Прошел хоккейный семинар по маркетингуВ Москве состоялся маркетинговый семинар участием представителей клубов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ. Мероприятие прошло в офисе компании «Мегафон».   
03/06 16:30Футбол
Николай Ларин: Игроки «Чертаново» на фоне сборной России увидят, чего им не хватаетДиректор «Чертаново» Николай Ларин в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о том, почему его команда откликнулась на приглашение провести товарищеский матч со сборной России.
29/05 22:15Теннис
Мужчины тряхнули кудрями: на «Ролан Гарросе» царствует молодежьОткрытый чемпионат Франции оставляет неизгладимое впечатление.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
03/06 21:35Футбол
Кинси Волански: Пока я была в тюрьме, у меня прибавился миллион подписчиков. За час!Живущий в США популярный пранкер Виталий Здоровецкий и его девушка Кинси Волански, которую после финала Лиги чемпионов в Мадриде узнал весь мир, рассказали нам о свалившейся на них славе и мотивации.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
Новости
07:41 Бокс Сергей Кузьмин: Неоднократно встречался с боксерами уровня Руиса даже на чемпионатах
07:39 Бокс Сергей Кузьмин: С первых раундов Джошуа не может подобрать ключики к Руису
07:36 Футбол «Реал» сохранил лидерство в клубном рейтинге УЕФА, «Реал» - 19-й, «Спартак» – 89-й
07:20 Теннис Карен Хачанов: Ради таких моментов я и работаю
06:11 Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» во второй раз сравнять счет в финале с «Бостоном»
01:48 Футбол «Рубин» может подписать бывшего игрока
01:33 Футбол К Неймару приехала полиция
01:25 Футбол Источник: «Динамо» не продлит контракт с Холменом
01:08 Футбол Не исключено возвращение Погба в «Ювентус»
00:44 Теннис Шарапова может сыграть на турнире в Мальорке
00:36 Футбол Платини назвал Мбаппе наследником Роналду и Месси
00:22 Футбол Игнатьев раскритиковал «Торпедо» за увольнение Колыванова
00:02 Пляжный футбол «Кристалл», «Спартак» и «Дельта» – участники плей-офф КЕЧ
23:56 Баскетбол Клубы НБА могут отказаться от слова «владелец»
22:55 Теннис Хачанов – первый россиянин в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с 2010 года
22:38 Хоккей Налимов может перейти в «Чикаго»
22:18 Футбол «Первый канал» покажет матч Россия – Кипр
21:50 Футбол Газинский покинет сборную России из-за травмы
21:36 Футбол «Краснодар» потратил на развитие молодежного футбола 758 млн рублей
21:32 Футбол Виталий Здоровецкий: Я получил бесплатную рекламу в финале Лиги чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика