Владимир Тарасенко: «Сент-Луису» надо было показать, что мы не сдались «Сент-Луис» обыграл «Бостон» (4:2) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал итог матча, после которого счет в финальной серии стал равным – 2-2.

«Нам очень важно было победить, особенно после прошлой игры. Нам надо было показать, что мы не сдались. На эту игру у нас был хороший план, и мы верили, что счет 2:7 в предыдущей встрече не отражал объективно ситуацию, которая была на льду. Мы разговаривали об этом с ребятами в раздевалке. В итоге на этот матч вышли биться друг за друга. Старались во всем действовать правильно, и это принесло свои плоды», - цитирует Тарасенко пресс-служба НХЛ.

На счету 27-летнего российского форварда 16 (11+5) очков в нынешнем плей-офф. Кроме того, Тарасенко стал лучшим среди всех игроков по количеству нанесенных бросков (6).

Пятый матч серии состоится в ночь с 6 на 7 июня в Бостоне.