Крэйг Беруби: О’Райлли – самый стабильный игрок «Сент-Луиса»

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби после четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном» (4:2) высказался о форварде Райане О’Райлли, который оформил дубль.
«Райан – наш самый стабильный игрок на протяжении всего сезона, – приводит слова Беруби официальный сайт лиги. – Лучшие игроки должны вести остальных за собой собственным примером. Особенно в том, что касается забитых голов. Сегодня наши лидеры это сполна продемонстрировали».
Напомним, кроме дубля О’Райлли по голу в ворота «медведей» забили форварды Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Счет в серии вновь стал равным – 2-2. Пятый матч пройдет в ночь с 6 на 7 июня в Бостоне.
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