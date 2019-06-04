«Трактор» расторг контракт с Щехурой - Советский спорт
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04 июня 2019 15:10ХоккейЛипкин Антон

«Трактор» расторг контракт с Щехурой

Канадец провел в Челябинске три сезона.

Форвард Пол Щехура покидает «Трактор», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 33-летним канадцем расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Щехура выступал за «Трактор» с 2016 года. За три сезона он сыграл за команду в 176 матчах и набрал 89 (46+43) очков.

Отметим, что Щехура играет в КХЛ с 2012 года. До «Трактора» его командами были «Лев» (Прага), «Динамо» (Рига) и «Динамо» (Минск). За семь лет в лиге нападающий провел 387 матчей, в которых набрал 243 (98+145) очка при показателе полезности «+19» и 218 минутах штрафа.

В сезоне-2017/2018 Щехура был участником Матча звезд КХЛ в Астане.

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