«Северсталь» усилилась чешским защитником Чешский защитник Либор Шулак подписал контракт с «Северсталью».

25-летний хоккеист ранее выступал в системе «Детройт Ред Уингз». Сезон-2018/19 Шулак провел в АХЛ — в клубе «Гранд Рэпидс». В регулярном чемпионате защитник провел 61 матч, набрав 15 (6+9) очков. В плей-офф он набрал 2 (0+2) очка в 4 матчах.

«Северсталь» по итогам сезона-2018/19 заняла 10-е место на Востоке КХЛ и не попала в плей-офф.