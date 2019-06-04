«Северсталь» усилилась чешским защитником - Советский спорт
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04 июня 2019 16:30ХоккейСпирин Дмитрий

«Северсталь» усилилась чешским защитником

Чешский защитник Либор Шулак подписал контракт с «Северсталью».

25-летний хоккеист ранее выступал в системе «Детройт Ред Уингз». Сезон-2018/19 Шулак провел в АХЛ — в клубе «Гранд Рэпидс». В регулярном чемпионате защитник провел 61 матч, набрав 15 (6+9) очков. В плей-офф он набрал 2 (0+2) очка в 4 матчах.

«Северсталь» по итогам сезона-2018/19 заняла 10-е место на Востоке КХЛ и не попала в плей-офф.

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