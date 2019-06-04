Казионов подписал контракт с «Нефтехимиком»

Об этом сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.
В сезоне-2018/19 игрок выступал за минское «Динамо» и «Автомобилист». В 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 16 (9+7) очков.
Также в КХЛ Казионов играл за «Амур», «Кузню», «Трактор», «Северсталь», «Авангард», «Торпедо», ХК «Сочи» и магнитогорский «Металлург».
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