Казионов подписал контракт с «Нефтехимиком» - Советский спорт
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04 июня 2019 17:27ХоккейСпирин Дмитрий

Казионов подписал контракт с «Нефтехимиком»

Нападающий Денис Казионов стал игроком «Нефтехимика».

Об этом сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

В сезоне-2018/19 игрок выступал за минское «Динамо» и «Автомобилист». В 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 16 (9+7) очков.

Также в КХЛ Казионов играл за «Амур», «Кузню», «Трактор», «Северсталь», «Авангард», «Торпедо», ХК «Сочи» и магнитогорский «Металлург».

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