СМИ: Дацюк близок к переходу в «Автомобилист» Ранее 41-летний форвард покинул питерский СКА.

Российский нападающий Павел Дацюк близок к подписанию контракта с «Автомобилистом». Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на его агента Дэна Мильштейна.

Отмечается, что у игрока также есть предложения из НХЛ, где он 15 лет выступал за «Детройт».

Ранее представитель хоккеиста заявил, что если его подопечный и вернется в Северную Америку, то это будет только подписание контракта с «Ред Уингз»

Добавим, что в минувшем сезоне Дацюк провел за СКА в регулярном чемпионате 54 матча и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф нападающий заработал 7 (1+6) очков в восьми матчах.