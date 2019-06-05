СМИ: Дацюк близок к переходу в «Автомобилист»

Российский нападающий Павел Дацюк близок к подписанию контракта с «Автомобилистом». Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на его агента Дэна Мильштейна.
Отмечается, что у игрока также есть предложения из НХЛ, где он 15 лет выступал за «Детройт».
Ранее представитель хоккеиста заявил, что если его подопечный и вернется в Северную Америку, то это будет только подписание контракта с «Ред Уингз»
Добавим, что в минувшем сезоне Дацюк провел за СКА в регулярном чемпионате 54 матча и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф нападающий заработал 7 (1+6) очков в восьми матчах.
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