«Ванкувер» проявляет интерес к Зайцеву - Советский спорт
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05 июня 2019 07:09ХоккейЛипкин Антон

«Ванкувер» проявляет интерес к Зайцеву

Защитник «Торонто» обратился к клубу с просьбой об обмене.

«Ванкувер» изучает возможности приобретения защитника «Торонто» Никиты Зайцева, сообщает репортер Sportsnet Рик Даливал.

Представители «Кэнакс» обсуждают с «кленовыми листьями» возможную компенсацию за 27-летнего российского игрока. При этом интерес к Зайцеву есть и у многих других команд.

Напомним, ранее стало известно, что Зайцев обратился к руководству «Торонто» с просьбой об обмене. Он выступает в НХЛ с 2016 года. За три сезона на его счету 223 матча и 63 (12+51) очка при показателе полезности «–12» и 38 минутах штрафа.

Контракт Зайцева со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.

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