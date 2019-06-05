«Ванкувер» проявляет интерес к Зайцеву Защитник «Торонто» обратился к клубу с просьбой об обмене.

«Ванкувер» изучает возможности приобретения защитника «Торонто» Никиты Зайцева, сообщает репортер Sportsnet Рик Даливал.

Source : #Canucks are busy working phones on the trade market. They checked in on the price for Toronto defenseman Nikita Zaitsev who is getting lots of interest. — Rick Dhaliwal (@DhaliwalSports) June 4, 2019

Представители «Кэнакс» обсуждают с «кленовыми листьями» возможную компенсацию за 27-летнего российского игрока. При этом интерес к Зайцеву есть и у многих других команд.

Напомним, ранее стало известно, что Зайцев обратился к руководству «Торонто» с просьбой об обмене. Он выступает в НХЛ с 2016 года. За три сезона на его счету 223 матча и 63 (12+51) очка при показателе полезности «–12» и 38 минутах штрафа.

Контракт Зайцева со средней зарплатой 4,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2023/2024.