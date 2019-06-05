«Спартак» и «Динамо» договорились в твиттере о проведении контрольного матча Игра состоится 18 августа.

«Спартак» и «Динамо» проведут контрольный матч в межсезонье. Об игре, которая состоится 18 августа, клубы договорились в твиттере.

– «Динамо», какие планы на август?

– Неожиданное начало среды. Планы банальные. Бор, Нижний, Москва, Мегаспорт. Есть предложения?

Неожиданное начало среды. Планы банальные. Бор, Нижний, Москва, Мегаспорт.



Есть предложения? 🧐 — «Динамо» Москва (@dynamo_ru) June 5, 2019

– 18 числа не заняты? Товарняк сгоняем?

– У нас? У вас? Во сколько?

У нас? у вас? во сколько? — «Динамо» Москва (@dynamo_ru) June 5, 2019

– Давай у нас.

– По времени что? 13:00 или 17:00?

По времени что? 13:00 или 17:00? — «Динамо» Москва (@dynamo_ru) June 5, 2019

– Ближе к делу решим, но нам бы лучше в час.

– Забились.

Отметим, что «Спартак» и «Динамо» также сыграют в традиционном Кубке мэра, который пройдет с 22 по 25 августа во дворце спорта «Мегаспорт».

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.