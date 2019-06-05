«Спартак» и «Динамо» договорились в твиттере о проведении контрольного матча

«Спартак» и «Динамо» проведут контрольный матч в межсезонье. Об игре, которая состоится 18 августа, клубы договорились в твиттере.
– «Динамо», какие планы на август?
– Неожиданное начало среды. Планы банальные. Бор, Нижний, Москва, Мегаспорт. Есть предложения?
– 18 числа не заняты? Товарняк сгоняем?
– У нас? У вас? Во сколько?
– Давай у нас.
– По времени что? 13:00 или 17:00?
– Ближе к делу решим, но нам бы лучше в час.
– Забились.
Отметим, что «Спартак» и «Динамо» также сыграют в традиционном Кубке мэра, который пройдет с 22 по 25 августа во дворце спорта «Мегаспорт».
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