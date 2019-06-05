СКА подпишет Кагарлицкого Форварду предложили зарплату в 80 миллионов рублей в год.

Форвард московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий может в ближайшее время стать игроком СКА, сообщает «БИЗНЕС Online».

29-летнему нападающему предложили в Санкт-Петербурге контракт с зарплатой в 80 миллионов рублей в год. Сам Кагарлицкий также склоняется к подписанию контракта со СКА из-за близости клуба к сборной России.

Ранее сообщалось о том, что на игрока претендуют «Ак Барс», «Авангард» и «Салават Юлаев».

В минувшем сезоне Кагарлицкий набрал 61 (24+37) очко в 61 матче регулярного чемпионата и 7 (2+5) очков в 11 матчах плей-офф. Ранее он играл в КХЛ за «Атлант», «Металлург» (Новокузнецк), «Донбасс» и «Северсталь». Всего на его счету 443 матча в лиге и 322 (120+202) очка.