Андрей Чибисов: Шанс в НХЛ бывает раз в жизни – глупо им не воспользоваться Форвард подписал однолетний контракт с «Виннипегом».

Форвард «Виннипега» Андрей Чибисов рассказал о том, почему решил отправиться в Северную Америку.

«Такой шанс бывает только раз в жизни – было бы глупо не воспользоваться им, – приводит «БИЗНЕС Online» слова 26-летнего нападающего. – Я уже не юниор – решил, что нужно попробовать свои силы. В первую очередь, я хочу доказать себе, что у меня может получиться. Я еду не за деньгами, а проявить себя».

В минувшем сезоне Чибисов провел 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ за магнитогорский «Металлург» и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «+1» и 14 минутах штрафа. Ранее он выступал в лиге за «Югру» и «Ак Барс».

Контракт Чибисова с «Виннипегом» рассчитан на один год с зарплатой в 925 тысяч долларов.