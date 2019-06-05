Андрей Чибисов: Шанс в НХЛ бывает раз в жизни – глупо им не воспользоваться

Форвард «Виннипега» Андрей Чибисов рассказал о том, почему решил отправиться в Северную Америку.
«Такой шанс бывает только раз в жизни – было бы глупо не воспользоваться им, – приводит «БИЗНЕС Online» слова 26-летнего нападающего. – Я уже не юниор – решил, что нужно попробовать свои силы. В первую очередь, я хочу доказать себе, что у меня может получиться. Я еду не за деньгами, а проявить себя».
В минувшем сезоне Чибисов провел 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ за магнитогорский «Металлург» и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «+1» и 14 минутах штрафа. Ранее он выступал в лиге за «Югру» и «Ак Барс».
Контракт Чибисова с «Виннипегом» рассчитан на один год с зарплатой в 925 тысяч долларов.
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