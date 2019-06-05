«Автомобилист» объявил о подписании Дацюка - Советский спорт
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05 июня 2019 13:37ХоккейЛипкин Антон

«Автомобилист» объявил о подписании Дацюка

Форвард проведет следующий сезон в родном городе.

Форвард Павел Дацюк продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 40-летним нападающим рассчитан на один сезон.

Уроженец Свердловска будет играть в родном городе впервые с 2000 года. Воспитанник школы «Юность» начинал карьеру в «Динамо-Энергии» (1997-2000), после чего провел один сезон в «Ак Барсе» и уехал в НХЛ, где стал двукратным обладателем Кубка Стэнли с «Детройтом» (2002, 2008).

В 2016 году Дацюк вернулся в Россию и провел три сезона в СКА, с которым в сезоне-2016/2017 завоевал Кубок Гагарина. Ранее во время локаута он играл в КХЛ за ЦСКА. Всего на его счету 200 матчей в лиге и 169 (51+118) очков при показателе полезности «+73» и 63 минутах штрафа.

Добавим, что в составе сборной России Дацюк побеждал на чемпионате мира (2012) и Олимпийских играх (2018). Таким образом, он входит в Triple Gold Club.

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