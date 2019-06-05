Голкипер Ниеми продолжит карьеру в «Йокерите» Вратарь возвращается в Финляндию после 11 сезонов в НХЛ.

«Йокерит» объявил о подписании контракта с голкипером Антти Ниеми. 35-летний вратарь вернулся в Финляндию после 11 сезонов в НХЛ.

В Северной Америке Ниеми выступал за «Чикаго», «Сан-Хосе», «Даллас», «Питтсбург», «Флориду» и «Монреаль». В завершившемся сезоне он одержал восемь побед в 17 матчах за «Канадиенс» и отразил 88,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3,78 гола за игру. Всего в НХЛ у Ниеми 242 победы в 464 матчах. В 2010 году вместе с «Чикаго» он стал обладателем Кубка Стэнли.

Также «Йокерит» продлил контракт с защитником Сами Леписте. 34-летний игрок обороны выступает в КХЛ с 2012 года и предыдущие два сезона провел в финском клубе. Ранее он играл за «Локомотив», «Лев» (Прага), «Автомобилист» и «Салават Юлаев». На его счету 431 матч в лиге, 211 (52+159) очков при показателе полезности «+35» и 355 минутах штрафа.

Отметим, что контракт Ниеми рассчитан на один год, контракт Леписте – на два.