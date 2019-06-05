Дацюк вернулся в Екатеринбург

В среду Волшебник подписал контракт на один сезон с «Автомобилистом». Напомним, профессиональную карьеру Дацюк начинал в «Динамо-Энергии» из Екатеринбурга под руководством Владимира Крикунова.
- Паша полезен везде и всегда, - заявил нынешний главный тренер московского «Динамо» «Советскому спорту». – В любом состоянии. Рад, что он вернулся в Екатеринбург. С таким мастером любому тренеру приятно работать.
Напомним, помимо двух Кубков Стэнли Дацюк завоевывал золотые медали чемпионата России-2005 в динамовской команде, а также Кубок Гагарина в 2017-м со СКА.
В 2012 году Волшебник выиграл чемпионат мира, а в 2018-м – Олимпиаду и стал членом «Тройного золотого клуба», в который принимают обладателей трех титулов.
После возвращения из НХЛ Дацюк три сезона выступал в клубе из Санкт-Петербурга.
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