Лехтеря, получивший условный срок за покупку кокаина, продолжит карьеру в СКА - Советский спорт
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05 июня 2019 16:28ХоккейСпирин Дмитрий

Лехтеря, получивший условный срок за покупку кокаина, продолжит карьеру в СКА

Финский центрфорвард Йори Лехтеря следующий сезон проведет в СКА.

Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Прошедший сезон Лехтеря провел в составе «Филадельфии», набрав 3 очка в 27 проведенных матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в марте хоккеист получил на родине условный тюремный срок (4 месяца) за покупку кокаина.

Ранее Лехтеря уже играл в КХЛ за «Сибирь» и ярославский «Локомотив».

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