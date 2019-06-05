Лехтеря, получивший условный срок за покупку кокаина, продолжит карьеру в СКА

Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Прошедший сезон Лехтеря провел в составе «Филадельфии», набрав 3 очка в 27 проведенных матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Отметим, что в марте хоккеист получил на родине условный тюремный срок (4 месяца) за покупку кокаина.
Ранее Лехтеря уже играл в КХЛ за «Сибирь» и ярославский «Локомотив».
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