Лехтеря, получивший условный срок за покупку кокаина, продолжит карьеру в СКА

Александр Точилин: В «Сочи» до сих пор отправляют Денисова Главный тренер клуба-новичка РПЛ поделился планами на летние сборы и трансферное окно.

Советский спор! Расширение РПЛ до 18-20 клубов – это благо? 6 июня на общем собрании премьер-лиги будет рассмотрен вопрос об увеличении числа участников турнира с 16 клубов до 18, а то и 20. Наши авторы вступили в спор по поводу целесообразности такой реформы.

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