Кагарлицкий стал игроком СКА - Советский спорт
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05 июня 2019 17:33ХоккейСпирин Дмитрий

Кагарлицкий стал игроком СКА

СКА подписал контракт с форвардом сборной России Дмитрием Кагарлицким на 3 года, сообщает официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провел 61 матч в регулярном чемпионате за московское «Динамо» и набрал 61 (24+37) очко при полезности «+22».

Ранее форвард выступал в КХЛ за «Северсталь», «Донбасс» и новокузнецкий «Металлург».

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