Кагарлицкий стал игроком СКА

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провел 61 матч в регулярном чемпионате за московское «Динамо» и набрал 61 (24+37) очко при полезности «+22».
Ранее форвард выступал в КХЛ за «Северсталь», «Донбасс» и новокузнецкий «Металлург».
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