Владимир Крикунов: С Кагарлицким не разговаривал, но знаю, что он уходит

- Я с Кагарлицким не разговаривал, но знаю, что он уходит. У нас на него не осталось денег.
Ушел он один. Шипачев остается в «Динамо». Мы сначала набрали неосновных игроков, а на Кагарлицкого не осталось денег. Вот так комплектуют команду. Надо начинать с основных игроков.
Можно сказать, что СКА удачно воспользовался ситуацией? Да, - цитирует Крикунова «Спорт день за днем».
Напомним, что ранее Кагарлицкий подписал со СКА трехлетний контракт.
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