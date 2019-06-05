Владимир Крикунов: С Кагарлицким не разговаривал, но знаю, что он уходит Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал переход нападающего Дмитрия Кагарлицкого в СКА.

- Я с Кагарлицким не разговаривал, но знаю, что он уходит. У нас на него не осталось денег.

Ушел он один. Шипачев остается в «Динамо». Мы сначала набрали неосновных игроков, а на Кагарлицкого не осталось денег. Вот так комплектуют команду. Надо начинать с основных игроков.

Можно сказать, что СКА удачно воспользовался ситуацией? Да, - цитирует Крикунова «Спорт день за днем».

Напомним, что ранее Кагарлицкий подписал со СКА трехлетний контракт.