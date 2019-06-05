Зайцев может стать игроком «Ванкувера» Клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» интересуется российским защитником «Торонто» Никитой Зайцевым.

По информации североамериканских СМИ, «Ванкувер» рассматривает варианты приобретения россиянина через обмен.

Ранее о возможном уходе Зайцева из «Торонто» сообщил журналист Sportsnet Эллиот Фридман.

«После тяжелого сезона «Торонто» и Никита Зайцев совместно работают над тем, чтобы найти ему возможность начать все заново, — написал Фридман в своем твиттере. – Он доступен для обмена. Посмотрим, что из этого выйдет».

За «Торонто» Зайцев выступает с 2016 года. В минувшем сезоне НХЛ Никита сыграл 81 матч регулярного чемпионата, набрав в них 14 (3+11) очков.