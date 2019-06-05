«Кейн, я иду за тобой». Панарин провел тренировку по боксу (видео) - Советский спорт
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05 июня 2019 21:56Хоккей

«Кейн, я иду за тобой». Панарин провел тренировку по боксу (видео)

Российский нападающий Артемий Панарин провел тренировку по боксу.

«Кейн, я иду за тобой», - подписал Панарин видеоролик, опубликованный в Instagram хоккеиста.

Добавим, что Панарин и нападающий «Чикаго» Патрик Кейн выступали вместе за «Блэкхокс» с 2015 по 2017 годы.

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Спасибо за крутые тренировки @anarmadboxing P. Kane , I am coming for you!

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

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