«Кейн, я иду за тобой». Панарин провел тренировку по боксу (видео)

«Кейн, я иду за тобой», - подписал Панарин видеоролик, опубликованный в Instagram хоккеиста.
Добавим, что Панарин и нападающий «Чикаго» Патрик Кейн выступали вместе за «Блэкхокс» с 2015 по 2017 годы.
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