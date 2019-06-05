Дмитрий Кагарлицкий: Подписав трехлетний контракт, четко понимаю, где буду через год - Советский спорт
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05 июня 2019 22:12Хоккей

Дмитрий Кагарлицкий: Подписав трехлетний контракт, четко понимаю, где буду через год

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал свой переход из московского «Динамо».

- Ваш новый контракт рассчитан на три года, это дает основания строить планы на долгосрочную перспективу.
- Да, так мне комфортнее. Это дает определенную стабильность: я четко понимаю, где я буду через год. Все мысли будут сосредоточены только на игре. Но расслабляться тоже нельзя, в хоккее всякое бывает: могут расторгнуть контракт или обменять. Постараюсь задержаться в клубе как можно дольше. Даже больше, чем на три года, - приводит слова форварда пресс-служба СКА.

Напомним, что в минувшем сезоне 29-летний нападающий провел 61 встречу регулярного чемпионата за московское «Динамо» и набрал 61 (24+37) очко при полезности «+22». Ранее форвард выступал в КХЛ за «Северсталь», «Донбасс» и новокузнецкий «Металлург».

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