Эрик Карлссон перенес операцию - Советский спорт
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06 июня 2019 07:38ХоккейСпирин Дмитрий

Эрик Карлссон перенес операцию

Шведский защитник Эрик Карлссон перенес операцию на паху.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Ожидается, что 29-летний игрок успеет восстановиться к началу следующего сезона.

В 19 матчах текущего плей-офф Карлссон набрал 16 (2+14) очков, пропустив шестой матч финала Западной конференции против «Сент-Луиса» из-за травмы.

1 июля Карлссон может стать неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он защищал цвета «Сан-Хосе».

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