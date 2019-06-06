Эрик Карлссон перенес операцию

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Ожидается, что 29-летний игрок успеет восстановиться к началу следующего сезона.
В 19 матчах текущего плей-офф Карлссон набрал 16 (2+14) очков, пропустив шестой матч финала Западной конференции против «Сент-Луиса» из-за травмы.
1 июля Карлссон может стать неограниченно свободным агентом. В прошедшем сезоне он защищал цвета «Сан-Хосе».
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