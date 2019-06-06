Вячеслав Быков: Тему с тренерской работой не закрываю - Советский спорт
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06 июня 2019 07:50ХоккейСпирин Дмитрий

Вячеслав Быков: Тему с тренерской работой не закрываю

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков рассказал о своих планах.

«В настоящий момент я функционер и живу сегодняшним днем. Не задумываюсь о далеком будущем.

Но я тему с тренерской работой не закрываю. Хотя бы потому, что это очень интересно. Данная профессия обогащает. У нас всегда найдутся, конечно, люди, все переведут в денежный эквивалент. Но тут я имею в виду обогащение в человеческом плане, в плане отношений. Для меня это первостепенно», - цитирует Быкова «Петербургский дневник».

Напомним, Вячеслав Быков дважды приводил сборную России к золотым медалям чемпионатов мира (2008, 2009) и дважды завоевывал Кубок Гагарина (со СКА и «Салаватом Юлаевым»).

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