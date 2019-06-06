Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли Пока счет в серии 2-2.

В ночь на 7 июня на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между «Бостоном» и «Сент-Луисом».

На данный момент обе команды одержали по две победы.

«Бостон» выиграл первый и третий матч серии — 4:2, 7:2. За «Сент-Луисом» остались вторые и четвертые матчи — 3:2 (от), 4:2.