Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли - Советский спорт
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06 июня 2019 21:17ХоккейКоноплев Александр

Сегодня ночью пройдет пятый матч финала Кубка Стэнли

Пока счет в серии 2-2.

В ночь на 7 июня на «Ти-Ди Гарден» в Бостоне пройдет пятый матч финальный серии розыгрыша Кубка Стэнли между «Бостоном» и «Сент-Луисом».

На данный момент обе команды одержали по две победы.

«Бостон» выиграл первый и третий матч серии — 4:2, 7:2. За «Сент-Луисом» остались вторые и четвертые матчи — 3:2 (от), 4:2.

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