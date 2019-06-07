«Сент-Луис» с Тарасенко обыграл в гостях «Бостон» и повел в серии Встреча прошла на домашней арене «Брюинз».

В пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Сент-Луис» добыл победу над «Бостоном» – 2:1.

В составе «Блюз» точными бросками отличились Райан О’Райлли и Дэвид Перрон. Единственную шайбу «Брюинз» забросил Джейк Дебраск.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл 15 минут и 24 секунды. Он трижды бросил по воротам и выполнил 2 силовых приема. Его партнер по команде – форвард Иван Барбашев провел на льду 15 минут 32 секунды. За это время он нанес 2 броска и провел 6 силовых приемах.

Таким образом, «Блюз вышли вперед в серии (3-2). Шестой матч команд пройдет в Сент-Луисе 10 июня и стартует в 03.00 мск.

Кубок Стэнли

Финал

«Бостон» – «Сент-Луис» – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: О’Райлли (Сэнфорд, Пьетранджело), 20:55 — 0:1; Перрон (О’Райлли), 50:36 – 0:2; Дебраск (Крюг), 53:32 – 1:2.

Счет в серии: 2-3