Иван Барбашев: У нас есть шанс выиграть Кубок Стэнли, и мы будем за него биться - Советский спорт
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07 июня 2019 09:09ХоккейГичунцев Артур

Иван Барбашев: У нас есть шанс выиграть Кубок Стэнли, и мы будем за него биться

На данный момент «Блюз» ведут в серии со счетом 3-2.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев высказался после победы над «Бостоном» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли (2:1).

«Победа в Кубке Стэнли? Пока не хочется об этом даже думать. Надо спокойно отреагировать на победу и сохранить эмоции. У нас есть пара дней на отдых. Да, шанс есть, и мы будем за него биться», – заявил нападающий.

Напомним, шестой матч команд пройдет в Сент-Луисе 10 июня и стартует в 03.00 мск.

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