Туукка Раск: «Бостон» вполне наиграл на победу - Советский спорт
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07 июня 2019 12:14ХоккейЛипкин Антон

Туукка Раск: «Бостон» вполне наиграл на победу

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повел в серии со счетом 3-2.

Голкипер «Бостона» Туукка Раск прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (1:2).

«Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить, – приводит слова 32-летнего финна официальный сайт лиги. – Но там случились две непростые минуты, после которых они повели в счете. Хотя мы продолжали сражаться и вполне наиграли на победу».

Напомним, «Сент-Луис» повел в серии со счетом 3-2 и может впервые в своей истории стать обладателем Кубка Стэнли в случае победы в домашнем матче в ночь с воскресенья на понедельник.

В пятом матче Раск отразил 19 из 21 броска игроков «музыкантов».

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