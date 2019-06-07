Туукка Раск: «Бостон» вполне наиграл на победу «Сент-Луис» обыграл «Бостон» и повел в серии со счетом 3-2.

Голкипер «Бостона» Туукка Раск прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (1:2).

«Мы играли достаточно хорошо, чтобы победить, – приводит слова 32-летнего финна официальный сайт лиги. – Но там случились две непростые минуты, после которых они повели в счете. Хотя мы продолжали сражаться и вполне наиграли на победу».

Напомним, «Сент-Луис» повел в серии со счетом 3-2 и может впервые в своей истории стать обладателем Кубка Стэнли в случае победы в домашнем матче в ночь с воскресенья на понедельник.

В пятом матче Раск отразил 19 из 21 броска игроков «музыкантов».